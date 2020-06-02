美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）表示，新冠肺炎重創經濟活動，即便政府動用所有紓困措施以減緩衝擊，但仍會造成莫大影響，預估美國經濟合計損失將近8兆美元，大概要花上十年時間，才能從疫情的打擊完全恢復。

CBO指出，從2020財年到2030財年，新冠病毒疫情以及引發的經濟活動停擺，將使美國經濟減少7.9兆美元，與今年1月、也就是疫情爆發前的國內生產毛額（GDP）初估值相比，縮減約達3％。

(工商 )