女子運動場不乏吸晴美女運動員，泰國排球場上就出現了一位宛如仙女的女排球員，她靠著幾張場邊「素顏流汗」照在網路爆紅，進而獲得「真女神」封號。

阿農波恩（Anongporn Prom）是泰國曼谷青年排球國家隊選手，擁有仙女級顏值與180cm高聎身材。（圖／翻攝自當事人IG）

這名被球迷男封為「真女神」的排球選手叫阿農波恩（Anongporn Prom），2001年出生，今年19歲，有著180公分高挑身材，從小就對排球非常感興趣，14歲時加入曼谷一支小有名氣排球隊，後來順利入選泰國國家青年隊。

阿農波恩（Anongporn Prom）平時會在IG分享生活照。（圖／翻攝自當事人IG）

阿農波恩不僅排球打得好，也有著仙女級的高顏值。照片中，她直視著前方球場，下巴還掛著一滴汗珠，打球完後臉蛋紅潤，還有一雙水汪汪大眼睛，全身上下散發出鄰家女孩的氣息，讓人看一眼就留下深刻印象，即便沒有化妝依然清秀漂亮，IG目前已逾5萬人追蹤。

阿農波恩常在IG分享自己的生活日常照，除了有在球場上的照片，還有1張又1張生活照，每張照片都很吸引人，但最讓大家暴動的，還是她的場邊素顏照，男網友看後紛紛暴動表示「熱愛運動的女生真的很美」、「我願意當那顆汗珠」、「我的天啊！這是天使下凡吧」。

(中時電子報)