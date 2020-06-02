行政院推出「振興三倍券」，但行政院長蘇貞昌在記者會上差點被問倒，媒體詢問若有人低價收購換現金，政府如何處理。蘇揆只說，削價讓人收購是笨啦。

蘇揆上午舉行記者會，首度公布振興券樣張，振興券正式定名為「振興三倍券」共9張，讓民眾1000元變3000元。他說，7月15日起，民眾馬上有非常好的錢可以使用，但期間到年底不用，就會失效，這麼好賺的事情，也不是天天有的，變成三倍可以馬上用也可以慢慢用，不是振興券而已，叫做三倍券。

蘇揆也說，三倍券可以拿去美甲護髮看看能不能長頭髮，什麼都可以用，到處都可以用，只有菸品股票等限制項目不能用。

對於外界好奇，是否有人會收購，蘇揆說，收購？要用多少錢收購？這麼好的券，人家還會加碼，會膨漲，政府只加碼到三倍，商家再加碼，遠超過這個，「人家去收購，有這麼傻的人會賣給你，我看不會」。

媒體再次追問，蘇揆則說，收購要看社會上情形，這次三倍券有加碼，媒體報導又火熱，愈來愈夯，相信不會有人折價給人家收購，恐怕要多加一點，那麼簡單賣？如果有人一定要怎樣，再看其他方式，政府不鼓勵這樣，要刺激消費，「削價讓人家收購是笨啦，沒刺激到消費」。

希望不要有人上當，因為詐騙集團一堆還是有人會上當。

(中時 )