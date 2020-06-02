新黨青年軍王炳忠等4人及陸生周泓旭，被控為中共發展組織、違反國安法。台北地院先前開庭，王等人質疑檢方提出的「共諜祕密會議」影片被動過手腳，但合議庭審理後，認為影片、鑑定報告沒有問題，裁定有證據能力。

檢方提出的4段「祕密會議」影片，每段長度約30秒左右，為王炳忠、林明正、侯漢廷、周泓旭4人各自發表意見，王炳忠等人解釋只是以新黨讀書會、時事新聞等方式討論，並拍影片幫「新中華兒女學會」宣傳，無實質開會內容，亦無危害國安，批檢「思想檢查」。

律師團則質疑影片來源，稱拷貝回來的硬碟資料根本找不到，或打不開，鑑定報告資訊也不齊全，懷疑被檢察官動過手腳，不同意作為證據，法院因此傳喚調查局鑑識人員，還原資料復原及出具報告的完整流程。

裁定指出，檢察官向法院聲請搜索票獲准後，2017年12月19日指揮調查局國安站到王炳忠等人住所搜索，扣押相關人等的電子產品，當天就囑託調查局資安鑑識實驗室進行鑑定，並於隔年2月13日再送一次鑑定。

合議庭勘驗鑑定報告，確認已詳載鑑定人專業背景及經歷資料，以及鑑定需求、方法、使用工具、操作步驟、鑑定結果及送鑑證物相關資訊，另比對鑑識人員證詞，確實與記載內容相符，故認定鑑定報告有證據能力。

(中時 )