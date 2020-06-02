雲端資料庫中心及網通高階材料需求強勁，銅箔基板廠-聯茂(6213)受惠於5G基站及新增歐美網通設備大廠出貨放量，且新產能陸續開出，不僅第2季業績可望創下單季歷史新高，下半年業績看好，如無意外，第3季有機會超越第2季，再創單季新高，全年業績亦可望優於去年。

聯茂近幾年全力投入開發高頻高速材料，成果逐漸顯現，儘管下半年電子產業透明度不高，但資料庫中心、網通、5G基站建置需求穩定，尤其是高階材料部分一直維持高成長，聯茂因陸續拿下大陸及歐洲5G基站設備廠訂單，市佔率不斷提升，帶動公司業績無畏新冠肺炎疫情影響，自3月起一路攀高，並可望旺至下半年。

聯茂前4月合併營收為80.47億元，年成長10.8%，受惠於客戶訂單強勁，聯茂5月合併營收及6月合併營收可望維持高檔，第2季合併營收有機會挑戰單季歷史新高。

由於客戶訂單強勁，聯茂目前產能滿載，如無意外，第3季業績可望超越第2季，再創單季歷史新高。

為因應市場需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，今年6月將再增加30萬張產能，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

(時報資訊)