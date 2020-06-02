嗜吃海鮮的34歲楊男日前與友人聚餐，狂吃20隻蝦，雙腳突然劇痛無法站起，竟在原位坐到店家打烊，不得已才忍痛離開，他無奈地說：「我痛風！」。楊男隔天立刻掛急診，尿酸值超標確診為痛風，經藥物治療及調整飲食4個月後，才逐漸恢復健康。

楊男最愛吃海鮮及手搖飲料，先前去購物時突然痛風發作，雙腳痛到寸步難行，從店家到停車場短短的百餘公尺距離，他竟走得痛不欲生，因自認34歲還相當年輕，「應該沒什麼要緊」，沒想到竟栽在嗑蝦，導致痛風再復發。

楊男到醫院抽血檢查，發現尿酸值高達9.3mg／dl，遠高於男性正常值3.0至7.0mg／dl，醫師經透過腎臟超音波檢查發現有幾顆痛風結晶石，屬於高尿酸血症患者，經服用降尿酸藥物、調整飲食，每天喝至少3公升開水，他在4個月後，尿酸值順利降至4.3mg／dl。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主任周哲毅表示，痛風屬急性疾病，尿酸一般會在血液中分解，經腎臟和腸胃道排出體外，但若攝取過多高普林的食物或腎臟功能變差等原因，導致尿酸不易排泄，累積形成尿酸鹽結晶堆集在關節腔內，造成關節發炎腫脹，甚至關節變形。

周哲毅表示，痛風好發於30歲至50歲的男性或停經後女性，常在半夜或清晨時發作，造成尿酸偏高的原因包括遺傳、慢性腎臟病、大量食用含普林食物和服用利尿劑、抗排斥藥物者，患者平時應多喝水、減少食用含糖飲料，節制攝取紅肉、內臟、海鮮及酒精等高普林食物，注意控制體重並按時服藥。

(中時 )