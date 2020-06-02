儲蓄險退場，台股基金接棒。金管會七月起調降保單責任準備金利率，不僅可能使儲蓄險在下半年絕跡市場，同時已提前牽動投資商品的「此消彼長」，其中以投資高殖利率、優質股主打穩定配息訴求的台股基金大有接棒之勢，其中拿下全國近三分之二銀行銷售通路的元大高股息優質龍頭基金已展現相當的「接班」之勢。

根據最新資料顯示，二個月前上市的元大高股息優質龍頭基金，僅僅二個月內，該基金的規模已經破500億元，6月1日已到504億元，且淨值目前為10.33，等於報酬率約有3.3％，不僅在市場的買氣驚人，金融業者也視之為儲蓄險在市場淡出之後，承接「類定存族」客戶的新興投資商品。

大型行庫主管指出，類定存族在選擇商品投資時，大致以「穩定配息」的概念出發，以往對於類定存族而言，投資的選向不是儲蓄險，就是固定收益的債券型基金，其中儲蓄險尤為大宗，不過近二年來由於市場利率越來越低，加上金管會開始出手進行「低利管制」，使保險業者提出的儲蓄險利率每況愈下，連趕在保單責任準備金利率7月1日正式上路之前所推出的「末班車保單」都是如此，美元、新台幣儲蓄險的宣告利率幾乎已全面破3％、破2％，也因此在資金投資效益的考量下，不少投資者已提前另覓他途。

對於元大高股息龍頭基金能在二個月內獲得廣大投資者青睞，有上架該檔產品的大型行庫財富管理部門主管分析，一方面現在台股當紅，而且由於國內疫情控制得當，台股相對其他股市表現更佳，同時也更有繼續衝「萬二」的空間，距離「萬二」尚有1,000點的空間，投資人也看好「還有得漲」，因此買進該檔基金，且透過用「定時定額」方式來投資的客戶亦不在少數，這些投資者過去可能只看儲蓄險、債券基金，但現在儲蓄險退場、高收債基金風險高，反而投資者把眼光轉向了在國際股市表現相對亮眼的台股。

而就投資屬性來看，行庫主管也分析，該檔基金投資的都是各產業領域的龍頭公，同時股息配發水準都名列前茅，至於在此波新冠疫情對產業發展的干擾，亦可以透過「主動式」基金，即由操盤團隊再過濾、把關的方式過濾掉，因此投資人等於可盡收「股息」之利，而免於產業景氣不佳對投資標的造成的價跌風險。

對於這檔台股基金的規模能衝到500億元，大型行庫主管表示，主要由於上述因素加持，而這也顯示客戶對台股的信心，所以在儲蓄險退場之前，很多投資者已「提前上車」，後續台股邁向「萬二」之路，大型行庫財管部門也看好跟進上車的會更多。

(工商 )