新化林場擁有全台最大面積的桃花心木林，今天歡慶100周年。(莊曜聰攝)

魏德聖宣布台灣三部曲電影，森林場景都在新化林場拍攝。

國立中興大學台南新化林場擁有全台面積最大的桃花心木林，也擔負起涵養虎頭埤水源的重責大任，2日歡慶100周年，名導演魏德聖應邀擔任嘉賓，因為魏導明年將開拍的《台灣三部曲》電影中，出現的森林場景都將選在這裡拍攝，加上後壁的「豐盛之城」，魏德聖可說是情鍾台南。

為了拍攝回顧400年歷史的電影《台灣三部曲》，魏德聖團隊走遍全台勘景，新化林場也是其中之一，魏德聖指出，由於園區的支持、配合，勘景工作得以順利進行，他也宣布3部大戲中，占了6成比例的森林場景，將選擇在新化林場拍攝，現場來賓也一陣驚呼掌聲。

魏德聖說，新化林場在地理位置上，距離其他拍攝場域都不遠，工作地點相對上比較集中，一開始勘景時也只是抱著嚐試心態，想尋找心目中理想的場景，確定後與林場聯絡並接洽，幾次複勘下愈看愈滿意，最後決定森林場景都在此地拍攝。

魏德聖指出，電影主要在描述1624年以後的台灣，新化林場附近是台灣西拉雅文化保存最豐富的地方，林場有樹、有水，屬於台灣不多見的中低海拔森林，林相、植被等屬於台灣不多見的中低海拔森林，有樹也有水，操作上更為便利，是最符合拍攝、歷史氛圍的場地。

他也笑說接洽眾多單位以來，「沒遇過這麼好講話的、要怎麼樣都可以」，拍片後也會回復原貌，不破壞林場景觀。

(中時 )