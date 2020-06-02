女星伊能靜近期加入明星女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，要和眾女星一起培訓和比賽，其中51歲伊能靜更是大齡參賽者，讓真人秀還沒播就話題十足，而伊能靜昨（1日）則發文分享她回歸舞台的心路歷程，但秦昊卻現身留言「我的兒時偶像」，還激怒女星張萌替伊能靜抱不平。

伊能靜自17歲就踏入演藝圈，演藝作品橫跨唱片、電影、出書等等，伊能靜風光的背後卻也伴隨不少爭議、霸凌，也讓她毫不猶豫把生活重心轉往家庭，直到節目製作人問伊能靜「你沒有享受過舞台，你不想真正為自己享受一次嗎？」才打動了伊能靜。

伊能靜也表示：「出道時為了賺錢養家，舞台對我來說不是夢想，是活下去的武器」，而伊能靜這回則要為了自己重新再站回舞台，也讓振奮寫下：「打不死我的只會讓我更強大，希望我凋謝的，很抱歉，我只會更綻放光芒」。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜長文獲得同為節目參賽者的女星張萌留言：「歲月只在你身上留下了經歷，卻沒在你臉上留下痕跡，衝啊！靜靜子！」而秦昊也現身直呼：「衝啊～我的兒時偶像！」不過卻釣出張萌激動回覆：「你說話好煩啊！」

(中時電子報)