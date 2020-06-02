交通部繼4月底完成航空業紓困貸款後，再次啟動航運業紓困貸款專案。交通部今日表示，昨日有召開2場航運業者紓困貸款審查小組會議，會中通過融通貸款總額共165億元，協助業者取得資金、維持營運動能。

交通部表示，疫情對航運業的衝擊雖不如航空業直接，但預期影響程度將持續加劇，在政策支持下，今年3月間即指示航港局啟動航運業紓困2.0方案，不僅由航港建設基金提供信用擔保，並於特別預算編列2.43億元提供為期一年的利息補貼。

另外，交通部長林佳龍日前曾接見國內航運業「長榮」及「陽明」海運兩大龍頭，次長王國材則於1日密集召開2場航運業紓困貸款審查小組會議，與會成員由具會計、財務及法律等背景之專家組成，共計3家船舶運送業提出融通貸款需求，由審查小組審查通過，將由航港局以書面通知申請業者、承貸銀行及信保基金辦理後續相關作業，預計最快6月9日信保基金完成聯審作業後，業者就能與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款。

林佳龍強調，台灣是海島型國家，航運業與航空業同樣都是支持台灣經濟發展的重要命脈，對於疫情對航運業造成的衝擊，交通部希望藉由專案紓困貸款讓業者能儘速取得維持營運所需資金，度過疫情難關，並讓航運從業人員安心和放心。

(中時 )