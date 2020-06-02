據美聯社報導，芝加哥郊區西賽羅市政府發言人哈納尼亞（Ray Hanania）表示，周一（1日）西賽羅市的動盪造成2人死亡，但市府目前並未公布任何死者相關資訊，哈納尼亞進一步表示在動亂行動中逮捕了60人。

非裔男子佛洛伊德之死在全球各地點燃怒火，在全美更是造成多起警民衝突，多個城市實施宵禁。芝加哥市長萊特福特（Lori Lightfoot）5月30日宣布實施宵禁以來，芝加哥動盪四起，更出現多起以示威之名洗劫商家的案件。

萊特福特已下令將停止所有的大眾運輸，並會限制市中心的出入。她在1日再次捍衛嚴格限制措施的必要性，並將暴力示威行動比喻為「像野火一般到處擴散。」

芝加哥多位市議員指控萊特福特並未採取足夠的行動保護本地的商家，萊特福特面對質疑則表示將會加派更多警力和資源來保護當地民眾。

萊特福特接著透露緊急求助電話911過去24小時內收到的緊急通報已達6.5萬通，比平時增加了5萬通。

(工商 )