IDC公布2020年IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）獲獎名單，本屆獲獎者來自14個不同類別，共19項最佳智慧城市專案。臺灣獲得四項大獎成為本屆最大贏家、中國和新加坡則分別獲得三項大獎居次，澳洲與韓國獲得兩項大獎。本屆東亞地區國家囊括了十項大獎，表現最亮眼。

IDC亞太區公共事業部負責人Gerald Wang表示: 「城市營運的進一步自動化，為居民提供更好的數位化生態系統以及更多元的的政府服務體驗，這些都主導了SCAPA2020智慧城市項目的轉型主題。今年，許多亞太智慧城市項目專注於制定更為敏捷、更有效率的公共政策和舉措，以實現社會包容性，直觀和創新的城市服務，及可持續的關鍵基礎設施革命和全球參與。」當前的全球COVID-19大流行也進一步加強了城市創造尖端的「生活，學習，工作和娛樂」數位化生態系統的決心。

Gerald Wang也補充：「由於COVID-19導致實現社會經濟彈性和生存能力而進行的數位化競爭比以往任何時候都更加迫切，各國市政府應更積極加快其數位化計畫，並從SCAPA 2020獲獎者的投資和創新項目中迅速學習。」

本屆臺北市政府、新北市政府、臺南市政府、高雄市政府，分別在「教育」、「公民參與」、「智慧水務」與「公共衛生與社會服務」四項類別中勝出。臺北市政府2019年即以「學習無界限-全方位智慧教育在臺北」獲得優勝殊榮，今年則再度以「學習無界限+ - 臺北酷課網路學校」奪下教育類大獎，顯見臺北市府在智慧教育領域的持續努力。新北市的「新北智慧社區App公民參與計畫」贏得公民參與類大獎，臺南市則以「臺南市智慧防汛網建置計畫」獲得智慧水務類別大獎；高雄市政府本次則以實施範圍橫跨高雄市、屏東縣、澎湖縣的「打造智慧樂活共照社區」專案，獨得「公共衛生與社會服務」類別大獎。

IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）素有智慧城市的奧斯卡美譽。

(時報資訊)