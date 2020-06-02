儘管憂心於美中外交衝突和美國種族不公的大規模示威抗議活動，投資人仍樂觀預期經濟重啟即將帶來新希望。周二南韓KOSPI指數低開5點，至午間漲16點或+0.78%，為2081.1點。
南韓Hana投資分析師指出，後經濟封鎖時期將引導正向道路，在這樣市場預期氣氛下，IT軟體和生物股將領先市場前進。
儘管南韓央行在上午公布第一季GDP成長率為負的1.3%，糟糕的數據仍為市場預期中，投資人並未理會該消息。
由於獲得卡達石油的190億美元的輪船建造訂單，南韓輪船製造類股上漲逾20%。該交易主要簽約人有：大宇造船，漲17%、現代重工，漲1.6%，三星重工，漲19%。
大型股在上午漲跌互見，三星電子持平，SK海力士跌0.8%。鋼鐵製造領頭羊的浦項鋼鐵(POSCO)上漲2.47%。
外資上午在主板賣超160億韓元(約合1306萬美元)。在離岸結算平台，韓元小跌0.2%，一美元兌1225韓元。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。