儘管憂心於美中外交衝突和美國種族不公的大規模示威抗議活動，投資人仍樂觀預期經濟重啟即將帶來新希望。周二南韓KOSPI指數低開5點，至午間漲16點或+0.78%，為2081.1點。

南韓Hana投資分析師指出，後經濟封鎖時期將引導正向道路，在這樣市場預期氣氛下，IT軟體和生物股將領先市場前進。

儘管南韓央行在上午公布第一季GDP成長率為負的1.3%，糟糕的數據仍為市場預期中，投資人並未理會該消息。

由於獲得卡達石油的190億美元的輪船建造訂單，南韓輪船製造類股上漲逾20%。該交易主要簽約人有：大宇造船，漲17%、現代重工，漲1.6%，三星重工，漲19%。

大型股在上午漲跌互見，三星電子持平，SK海力士跌0.8%。鋼鐵製造領頭羊的浦項鋼鐵(POSCO)上漲2.47%。

外資上午在主板賣超160億韓元(約合1306萬美元)。在離岸結算平台，韓元小跌0.2%，一美元兌1225韓元。

(時報資訊)