行政院長蘇貞昌今宣布，將振興券定名為「三倍券」，並採「三好一最」：好領、好用、好刺激、最溫暖為原則。但這三好一最，卻讓網友莫名想歪，表示哪來的色情文案啊！

蘇貞昌今正式公布，正式定名為「振興三倍券」共9張，將從7月15日起使用，「好領好用好刺激」，振興經濟。蘇更強調，「三倍券」全國民眾都可領，從出生小娃娃到一百歲都可領、高興用。但使用上有禁忌，就是不能買股票、禮券等。

蘇更指出，至於「好刺激」的部分，振興券還沒推出，許多業者就祭出優惠吸引消費者，而「最溫暖」，針對弱勢族群，政府將直接發1千元，希望讓台灣成為亂世中的福地。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

不過蘇貞昌的話語，聽在批踢踢網友耳裡，覺得哪裡怪怪的。有網友表示，「這什麼色情文案」、「靈感來自三溫暖」、「好刺激好溫暖我都射了」、「覺青都要高潮了」、「好刺激好溫暖，是誰想出來的噁心標語」、「好刺激是讓人民都不爽，好溫暖是看了火氣都上來」、「身為英粉覺得院長好偉大，淚推」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)