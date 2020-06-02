行政院長蘇貞昌今天上午舉行記者會，公布振興券相關細節，並正式定名為「振興三倍券」，自7月15日起開始領取，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，紓困萬元之亂剛亂完，現在振興三倍券方案那麼多，可以預期又會是另個萬元之亂。對於行政院禁止三倍券買賣，綠委鄭運鵬在臉書表達反對，鄭運鵬說，如果不方便或不願意使用三倍券的人願意售出，本來就沒消費意願，自然沒有滾動效益，若販售三倍券換取現金後，總有一天也是會花掉，這也是內需消費的一個行為。

行政院今公布「振興三倍券」方案，預計自7月15日起發放，紙本共分500元券4張，200元券5張，供民眾搭配使用，但不找零，也不可用於電商、儲值或繳納稅費。

蔡壁如表示，振興券有各式各樣的發放方式，她認為老百姓沒那麼聰明，應該用簡單有效的單一方式就可，現在推動各種不同實名制發放方式，可以預期屆時又會引發另萬一個萬元之亂。

民進黨立委許智傑認為，振興券或許讓人覺得比較麻煩，但比起現金，確實比較有消費加倍的效果，而且振興券期限半年，店家預期也會推出優惠方案配合，至少可以帶來3倍效益，效果一定比發現金好，可以達到振興目的。

針對振興券禁止買賣一事，鄭運鵬表達反對立場，鄭運鵬說，如果有不方便或不願意消費的人，願意售出他的三倍券，例如以2500元賣出3000元的三倍券權利，對於買方而言，即便折扣變少仍覺得划算，而且這群人事一定會消費的族群；對於賣方而言，本來就可能不消費，現在換到現金，頂多延遲採購，也是內需消費的一個行為，他認為應該鼓勵三倍券交易，「創造更多的轉桌率」，這才是王道。

(中時 )