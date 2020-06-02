蛋糕界精品「BLACK As Chocolate」讓濃郁香甜的「鮮芒果礦石蛋糕」重磅回歸啦～這波夏季限定的「鮮芒果礦石蛋糕」，從蛋糕體跟最上層的厚實可可醬都大手筆使用頂級Barry Callebaut比利時皇家巧克力國際級原料製作，內層則選用整顆新鮮芒果入餡，如寶石的切塊超多汁又誘人，更鑲進新鮮百香果攪打而成的滑順香濃慕斯中。

為了平衡甜度，特別以香甜濃密的新鮮百香果慕斯包裹鮮芒果入餡，讓人每一口都可以吃到水果的酸甜與慕斯的綿密，意外好清爽！紮實細緻的巧克力蛋糕，和爆汁的夏季水果組合果真酸甜不膩，令人忍不住一口接一口。

夏季限定的「鮮芒果礦石蛋糕」以頂級比利時皇家巧克力搭配整顆新鮮芒果入餡。（圖／楊婕安攝）

夏季限定的「鮮芒果礦石蛋糕」以頂級比利時皇家巧克力搭配整顆新鮮芒果入餡。（圖／楊婕安攝）

入口即「濃」的巧克力與濃醇水果香氣，搭配清爽酸甜百香果慕斯，堪稱年度最熱情的夏日滋味！此外，為歡慶超人氣「鮮芒果礦石蛋糕」的夏季回歸，即日起至6/30凡購買6吋以上「鮮芒果礦石蛋糕」，即可以半價加購「BLACKOUT冰淇淋」乙盒，讓沁涼可口的冰淇淋同為炎夏消暑。

夏季限定的「鮮芒果礦石蛋糕」以頂級比利時皇家巧克力搭配整顆新鮮芒果入餡。（圖／楊婕安攝）

夏季限定的「鮮芒果礦石蛋糕」以頂級比利時皇家巧克力搭配整顆新鮮芒果入餡。（圖／楊婕安攝）

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✔活動時間 ｜ 即日起-6/10

✔領取方式 ｜ 此為易碎品，請至台北市萬華區自取。

(中時電子報)