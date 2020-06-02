因應武漢肺炎疫情影響，行政院長蘇貞昌今(2日)宣布「振興三倍券」政策，刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，將可使用至今年12月31日，對此，經濟部長沈榮津表示，預計可創造1000億元的經濟效益。然而，三倍券的樣張也在今日首度曝光了。

蘇貞昌今公布三倍券政策內容。(行政院提供)

行政院長蘇貞昌正式公布，振興券完整名稱「三倍券」，紙本三倍券從7月15日起，可在1300多家郵局持健保卡購買，或者也可以從7月1日起預購、7月15日起再到四大超商領取。另外，「三倍券」的面額則規劃為200元5張、500元4張。不過，為了刺激消費，實體三倍券將不能找零，也就是最低一次要購物滿200元。

「三倍券」領取方式和樣張曝光後，立刻掀起許多網友討論，有網友在批踢踢上就留言表示，「啊消費券不也有期限」、「跟消費券有八成像」、「灑幣需要一個好聽的名字」、「200、500的面額真的廢到哭」、「一樣買必需品，原來的現金存起來，搞得這麼麻煩」。

另外，「三倍券」沒有排富及年齡限制，凡擁有中華民國國籍的國民、取得居留許可的外籍配偶都可以領售，至於120萬名中低收入戶，則是由政府直接免費發放3000元的振興券。

(中時電子報)