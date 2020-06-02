法務部長蔡清祥、桃園市副市長高安邦見證八德外役監與宏偉展業簽約，讚創造新的里程碑。(蔡依珍攝)

法務部長蔡清祥、桃園市副市長高安邦見證八德外役監與宏偉展業簽約，讚創造新的里程碑。(蔡依珍攝)

八德外役監與宏偉展業簽約，創造新的里程碑。(蔡依珍攝)

八德外役監與宏偉展業簽約，創造新的里程碑。(蔡依珍攝)

八德外役監獄創全國之先，2日與洗衣近半世紀的宏偉展業簽約，將由宏偉興建收容人技訓工場，提供41名收容人工作機會，法務部長蔡清祥見證，大讚可活化閒置場域，更讓矯正機關發揮教化功能，助收容人習得一技之長，未來順利回歸社會。

監所首起BOT，洗衣業蓋技訓工廠收41名收容人。

蔡清祥說，矯正機關不只是刑事處罰場所，更要有教化功能，八德外役監首開先例，將監所旁閒置土地委由桃市府招商，引進勞力密集需求產業，由業者出資興建收容人技訓工場，營運20年，訓練收容人習得一技之長、增加勞作作業金，培養自主能力，未來回到社會更能安定生活不會再犯，簽約儀式創造新的里程碑，將成為其他監所的模範。

八德外役監典獄長楊方彥表示，宏偉展業是北台灣各大飯店合作的洗滌公司，負責床單、被套、浴巾等消毒清潔，施工期約2年，未來可提供41名收容人穩定且密集的就業機會，他也提到目前收容人是領最低基本工資，其中62.5％要提撥、僅不到4成入袋，7月過後6成保留給收容人，有助提高工作意願。

楊方彥說，技能訓練基地約有2公頃，可提供6廠商進駐，會持續引進另5家廠商，希望低汙染、高人力、不要太科技化的產業能踴躍參與合作。

楊方彥指出，目前八德外役監收容266名受刑人，其中120位受僱於企業工廠，7點外出工作、晚間7點前返監，可提高收容人作業收入，也解決企業缺工問題。世紀鋼構董事長賴文祥表示，公司陸續已提供近20位外役僱工，工作都很穩定認真，其中甚至有位3年來一路爬到副廠長一職，樂見他們回歸正軌。

(中時 )