侯友宜今在記者會中致詞表示，後疫情時代，拼經濟、挺弱勢、做愛心是振興第一步。（許哲瑗攝）

新北市拼振興，2日向庇護工場、身障機構小作所和原民團體，採購300萬元商品，致贈給社福機構和弱勢家庭，作為振興經濟第一步；市長侯友宜今出席記者會並說，行政院長蘇貞昌同時間也在主持記者會，宣布7月上路的振興券1000元變3000元，「歡迎大家拿到3000元振興券，第一件事先來購買弱勢族群產品，挺弱勢、做愛心！」

新北市勞工局、原民局和社會局，盤點慈泰、愛盲、集賢、慈育、喜憨兒、愛不囉嗦和糕菲膳等7家庇護工場，板橋肯納、新店肯納和三峽春暉等3家身障機構小作所，以及米沙路莊園文創、原風禮坊、烏來泰雅農特產品合作社等3家原住民團體，愛心採購300萬元的商品，捐贈給獨居老人、類家庭等弱勢族群，作為端午節賀禮。

侯友宜今在記者會中致詞表示，後疫情時代，拼經濟、挺弱勢、做愛心是振興第一步，疫情嚴重衝擊弱勢機構的營運狀況，業績銳減6成，急需振興經濟的第一桶金，拜託大家拿到3000元振興券，先來購買弱勢族群做的食品禮盒，佳節時刻溫暖獻愛，一起照顧弱時族群。

侯友宜表示，受疫情影響，觀光旅遊、餐飲和商品店等都受創嚴重，原本弱勢團體的食品生意更是雪上加霜，端午佳節將屆，這時市府出面「先扶一把」，相信會有更多的企業、社團跟進響應，「大家同心協力一起來挺弱勢、拚經濟、過佳節！」

侯友宜說，這只是新北市推動「信心經濟」的第一波，後續還會有聯合採購、舉辦商圈促銷活動、縣市互惠旅遊等多元振興方案，以刺激市民消費，帶動整體經濟快速復甦。

慈泰庇護工場主任溫德風表示，疫情影響導致餅乾、喜餅訂單大量取消，2月迄今訂單減少6到7成，很高興市府提供這個機會，讓庇護工場以棉薄之力幫助弱勢，讓大家看見庇護工場的價值。

(中時 )