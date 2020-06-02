（紀人豪在縱谷大地藝術季，為舊穀倉創作壁畫。圖／曾麗芳）

漂鳥197-2020年縱谷大地藝術季今日熱鬧登場，今年邀請到10位與國際接軌以及本土藝術家連袂創作。其中，年僅28歲、擁有純熟街頭彩繪壁畫技法的台灣壁畫藝術家-紀人豪，繼今年4月完成與愛馬仕合作在松菸的創作之後，來到台東池上，駐村一個月感受池上的生命力，為舊穀倉創作壁畫。

田間農人穿過金色稻浪手，以及飄盪在縱谷間的山嵐，自在穿梭的白鷺鷥，都成了紀人豪這次舊穀倉創作的靈感。不同於之前的作品，池上的作品除了壁畫技法之外，更出現了少見的水墨風格。

在高雄駁二特區的作品不僅是熱門打卡地標，也為紀人豪累積了為數眾多的粉絲，更讓賓士、愛馬仕等國際精品相繼與其合作。今日開展的縱谷大地藝術季，漂鳥197特別邀請到紀人豪，為池上帶來充滿生命力的壁畫作品，除了讓觀者透過藝術家之眼看見不一樣的池上，勢必將成為網美下一波追逐的焦點。

此外，來自英國的藝術家貝馬丁出生於1965年，2004年隨妻回台定居，作品曾於三義木雕博物館和新竹玻璃工藝博物館及鶯歌陶瓷博物館展覽和獲獎數次，收藏家遍及歐、美洲、 日本、中國和東南亞等國。這這次在縱谷大地藝術季帶來「生命的反思」，這件作品希望能引起人們對於大坡池跟周邊環境的關注，希望人們能夠看到自己和其他觀者的反映，並反思自己在自然中的角色。 加拿大籍的葉海地（Heidi Yip）於1978年在香港出生，畢業於多倫多安省藝術與設計學院之後，自己到墨西哥，西藏，戈壁灘，紐約等地旅行且尋找創作靈感，最後到了台灣，激起她無限的創作熱情。這次的作品「溯土Revert to Earth」以阿美族傳統製陶的方法，經過多重工序燒製七百片的陶片，陶片互相敲擊有清脆的聲響，以苧麻線懸掛在舊穀倉內，形成一幅衝擊視覺與聽覺的立體雕塑作品。

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