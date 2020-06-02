（7-ELEVEN攜手知名京都印花設計品牌「SOU·SOU」合作，推出全新「Good Choices」系列生活用品，6月3日全台開賣。圖／7-ELEVEN提供）

化身質感選物店！7-ELEVEN今（2）宣布，首度攜手知名京都印花設計品牌「SOU·SOU」合作，獨家打造7-ELEVEN全新的「Good Choices」品牌系列商品，將於6月3日起於5,700間小七門市獨家販售，有毛巾、購物袋、雨具等共12款商品，價格落在39元～299元，希望吸引喜愛質感設計風格的客群，預計帶動日用品類別業績成長一成以上。

7-ELEVEN表示，「Good Choices」是以風格選物模式成立的新品牌，LOGO字母G當中更藏有數字「7」，是象徵7-ELEVEN選好物的概念，未來也將持續推出各式生活用品。

7-ELEVEN指出，現代人注重生活質感與品味，尤其年輕族群透過消費展現個人風格，更已內化為生活態度，而7-ELEVEN全台有5,700家店，普及率高，對於風格選物的商品來說是相當好的立基點，且看好SOU·SOU色調活潑、風格獨具，很受年輕人歡迎，此次7-ELEVEN與該品牌合作獨家開發全新「Good Choices」系列商品。

據7-ELEVEN介紹，此次攜手SOU·SOU開發的獨家聯名商品，是以規劃適合夏季的生活小物為主軸，強調自然繽紛的色系，涵蓋紙品、毛巾、購物袋、雨具等共12款商品，皆是SOU·SOU首度在日本以外地區販售的商品，也是第一次和便利商店通路的合作，價格落在39元～299元區間，相當有競爭力。

小七指出，首波推出的「Good Choices」12款系列商品，都有SOU·SOU的經典花色，有「十數昆」、「十數」、「數字遊戲」、「日向取暖」、「笑臉」共五種花色，分別製成SOU·SOU 70CM大傘、SOU·SOU環保購物袋、SOU·SOU臉手抗菌濕巾，以及採用日本專利纖維AIR FIBER，吸水性佳的SOU·SOU隨身方巾及運動毛巾。

7-ELEVEN表示，來自日本京都的SOU·SOU主要致力於原創圖紋設計，靈感多汲取自大自然的動植物及四季更迭變化，配色展現出日本善於翻玩色彩的美學功力，並持續跨界開發生活化商品。SOU·SOU表示，在7-ELEVEN能夠買到SOU·SOU的設計，是讓設計被看到的好機會，期盼藉此次合作，讓更多消費者認識SOU·SOU，與7-ELEVEN共創雙贏。

(工商 )