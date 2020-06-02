22歲陳姓男子與21張姓女友就讀北部同所大學，1日上午11時許各自騎乘重型機車，行經新北市板橋區環河西路撞上違規左轉的預拌混凝土車，2人當場死亡。檢警今（2日）上午會同家屬、肇事者相驗遺體，陳男母親現場哀痛不已向肇事者哭喊「還我兒子來！」場面令人鼻酸。

據悉，陳男與張姓女友各自騎乘紅牌重機行經板橋環河西路4段，在華江五路口，遇60歲涂姓男子駕駛的預拌混凝土車違規左轉，領頭的陳男疑因來不及反應，先衝撞預拌車左側，尾隨的張女亦煞車不及接著撞上，陳男頭部重創，張女則遭車輪輾壓，2人當場死亡。

檢警今（2日）上午會同家屬、肇事者相驗遺體，涂姓男子步出相驗室時被大批媒體包圍，陳男的母親則在一旁不斷哭喊「還我兒子來！」情緒激動時更大聲哭喊「你為什麼要違規？你為什麼要違規？你為什麼要違規？」

陳男母親相當激動不斷落淚，僅能靠其他親友安撫，隨後由其他家屬陪同進入相驗室。

(中時 )