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行政院長蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近500億元。

蘇貞昌指出，振興三倍券將在7月15日發行，而這段期間也歡迎各方對他們批評指教，自從前幾個月規劃的酷碰券以來，外界的聲音他們都有聽進去，也在這段時間中不停改進，才有了今日的三倍券，而未來有任何可以進步的地方也將在這一個多月的緩衝時間中改進，而行政院政委唐鳳也已經簽下了「軍令狀」，未來振興三倍券有任何破綻都將「為她是問」。

而蘇貞昌的「有破綻為唐鳳是問」這句話引發網友討論，網友傻眼表示「霸氣甩鍋」、「哇靠，超前切割，好猛」、「光頭最會的就是拉陳時中、唐鳳當擋箭牌」、「笑死，好的你沾，壞的都別人」、「有事唐鳳扛，不是開玩笑」、「甩鍋的速度也是三倍」、「阿文宣為啥是印蘇光頭不是印唐鳳？」、「做不好唐扛，做得好蘇受？」

(中時電子報)