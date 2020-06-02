民眾黨立委賴香伶今日接受記者訪問表示，振興券即將上路，政府應趁機建立稅制管理系統，如果連沒統編的攤商也可以透過商圈、自治會將振興券兌現，那至少要透過代發、代收來了解推估，清查地下經濟的狀況，為未來建立稅制改革資料庫做好「超前佈署」。

行政院今日稍早召開記者會宣布，將針對新冠肺炎疫情，推出振興3倍券，未來民眾可花1千元現金換3千元振興券紙本，而振興券有紙本、電子票證、行動支付與信用卡等4種形式，若選後3者，必須先上網登錄卡號，先刷了3千元，在檢核過符合資格之後，才會退回2千元。票券將於7月15日起上路，使用期限至2020年12月31日止。

另有關商家兌換振興券的方式，若是有統編的店家攤商，可直接拿振興券至郵局、銀行兌換，金額就會直接匯入企業或負責人帳戶。若是沒統編的攤商，則可委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等，到郵局、銀行兌換後，費用匯入商圈、管委會帳戶，再轉發給攤商。

賴香伶表示，有關振興券兌換，政府至少要做到追認攤商的稅籍資料。如果要由商圈、夜市管委會或自治會，去代理沒有稅籍資料的攤商，協助代收、代發。那至少也可以輾轉掌握初步及大略的資料，等扣除後也可以來做清查，到底有多少家攤商。

賴香伶指出，在進一步知道沒稅籍的攤商數量後，再依照兌換的額度，去推估攤商的收入額度可能會有多少，以作為下次檢視的標準。

賴香伶說，目前行政院僅大略公布方向，至於執行細節還不明朗，但有關稅制公平及地下經濟問題，還是應該要趁這次機會處理，未來會繼續針對此事做追蹤。如果不趁這次做，要什麼時候才做？

(中時 )