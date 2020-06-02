雖然美國總統在白宮演講時聲稱尊重和平示威者，但先前前往附近在抗議中遭縱火的聖約翰教堂時，警方為了替川普「開路」，對附近的和平示威者以催淚瓦斯、閃光彈與橡皮彈清場，只是讓川普在教堂前給媒體拍照，因而再次引起公憤。

在川普前往200年歷史的聖約翰教堂致意前，警方為了替川普「開路」，對附近的和平示威者以催淚瓦斯、閃光彈與橡皮彈清場，再次引起公憤。

據《國會山莊》報導，由於素有200年歷史的「總統教堂」聖約翰教堂（ St John 's Church ）前一日剛遭縱火，讓川普1日晚在白宮演說前臨時決議前往致意，在司法部長巴爾（William Barr）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）以及新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）陪同下，川普前往聖約翰教堂，手持著聖經，並表示「美國仍是世界上最偉大的國家，我們正繼續維持此地位」。

不過在前往路途中，附近早已包圍滿了將近上千的抗議民眾，白宮動員只得動用強勢警力，對和平抗議者發射催淚瓦斯與橡皮彈，將原先聚集在拉法葉公園的抗議民眾逼後退一個街區，好讓川普能安全前往教堂並讓媒體拍照，而過程中多次爆發軍警與特勤人員和示威群眾的肢體衝突，多人遭到逮捕。而在宵禁實施前的15分鐘，警方再次動用催淚瓦斯驅散人群。

The Episcopal bishop of DC – who oversees the DC church Trump just stopped at – tells the @washingtonpost she is "outraged" and that neither she nor the rector was asked or told… “that they would be clearing with tear gas so they could use one of our churches as a prop.." 1/3 — Michelle Boorstein (@mboorstein) June 2, 2020

另外，據《華盛頓郵報》報導，聖約翰教堂的管理者、華盛頓聖公會主教向該報表示，她對川普擅自來訪大為光火，她和教區牧師都沒有被通知或詢問川普要前來，「他們將用催淚彈清理示威者，如此就可以利用教堂當成道具」。

(中時電子報)