雖然美國總統在白宮演講時聲稱尊重和平示威者，但先前前往附近在抗議中遭縱火的聖約翰教堂時，警方為了替川普「開路」，對附近的和平示威者以催淚瓦斯、閃光彈與橡皮彈清場，只是讓川普在教堂前給媒體拍照，因而再次引起公憤。
據《國會山莊》報導，由於素有200年歷史的「總統教堂」聖約翰教堂（ St John 's Church ）前一日剛遭縱火，讓川普1日晚在白宮演說前臨時決議前往致意，在司法部長巴爾（William Barr）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）以及新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）陪同下，川普前往聖約翰教堂，手持著聖經，並表示「美國仍是世界上最偉大的國家，我們正繼續維持此地位」。
不過在前往路途中，附近早已包圍滿了將近上千的抗議民眾，白宮動員只得動用強勢警力，對和平抗議者發射催淚瓦斯與橡皮彈，將原先聚集在拉法葉公園的抗議民眾逼後退一個街區，好讓川普能安全前往教堂並讓媒體拍照，而過程中多次爆發軍警與特勤人員和示威群眾的肢體衝突，多人遭到逮捕。而在宵禁實施前的15分鐘，警方再次動用催淚瓦斯驅散人群。
另外，據《華盛頓郵報》報導，聖約翰教堂的管理者、華盛頓聖公會主教向該報表示，她對川普擅自來訪大為光火，她和教區牧師都沒有被通知或詢問川普要前來，「他們將用催淚彈清理示威者，如此就可以利用教堂當成道具」。
(中時電子報)
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