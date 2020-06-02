希臘開放首波國際旅遊名單位包含台灣，外交部發言人歐江安今天解釋，希臘開放旅遊是針對有直飛的國家，是依據機場來源地而非國籍，理論上來說，國人還是能經由轉機進入希臘，但必須符合轉機機場的檢疫措施，況且全歐洲仍是紅色警戒，外交部不建議國人去歐洲旅遊。

歐江安說，台灣沒有直飛希臘的班機，因此沒被納入開放名單。希臘外交部日前也有說明，「相關開放管制並非針對國籍，主要是根據機場來源地。」

歐江安指出，理論上，國人還是能經由轉機進入希臘。然而在實務上，從台灣機場出發經過其他非高風險的機場轉機時，仍須經過該機場的高標準防疫政策，而且國際上還有很多國家還是屬於高風險地區，有些機場甚至根本還沒恢復班機。她強調，全歐洲仍是紅色警戒，外交部不建議國人去歐洲旅遊。

至於日媒報導日本首波解封未包含台灣，歐江安表示，經過外交部與駐日代表處了解，日本政府尚在評估研議，目前並沒有正式定案。外交部與駐日代表處已經向日方表達要將台灣納入開放名單，日方表示會依據相關疫情趨勢做綜合判斷評估。

歐江安指出，政府會尊重各國針對解封的考量與做法，不會影響我國對這些國家解封的考量。指揮中心會持續就全球以及國內疫情狀況進行完整專業評估，外交部會跟相關國家持續討論最佳政策，會相互研議彼此開放的時機。

(中時 )