1名女網友在爆料公社透露，日前自己因寂寞難耐，進而從網路找到1家專為女性的按摩院。然而令她傻言的是，自己花了4800元竟然還中標得病，服務的男按摩師從型男變成歐吉桑，按摩室的環境充滿噁心的「嘉明味」和「銹味」，事後竟還要求給小費，女網友大嘆自己真是賠了夫人又折兵。

1名女網友日前突然寂寞難忍，經由網路查詢到1家知名按摩院，裡頭擁有各式各樣型男按摩師，二話不說立即預約體驗。女網友表示，此按摩院根本是個騙局，裡頭按摩師竟由帥哥變成歐吉桑，而且標榜對女性肌膚有益的天然精油，造成自己皮膚紅腫發癢。女網友還透露，按摩工作室內充滿濃厚的嘉明味和發霉味，按摩過程令自己噁心想吐，還竟收取4800元的高額費用，按摩的歐吉桑在療程結束後還說:「可以的話可以給小費」，讓女網友感到相當傻言。

女網友事後醫院檢查竟發現中標得病。她表示在網路上看到此家按摩店的療程豐富，從熱石、精油以及相關課程都是優質的，還聲稱只要按摩師不符合需求可以立即退錢，然而實情卻非如此。

據了解，此名按摩院的男性擁有者，曾做過「男男按摩師」而後才轉變為服務女性，早在他自己得知已感染性病後，仍持續接客提供服務，竟還使自己老婆中標染病。不僅如此，在網站上所流傳好評皆是造假的，因此女網友才趕緊po文告知並呼籲其他女性勿受騙上當。

有網友大嘆：「日本A片情節沒想到真的上演，但日本的按摩院確實有猛男阿」。也有網友覺得女網友太傻表示：「其實女生很好找 不需要用買的吧」。網友對於女子付錢滿足欲望被坑不已為然認為：「沒想到女人也有這一天, 對男人來說走這種店,被坑很正常, 沒打聽過的被坑機率90%」，以及「都已經爽完了才說? 是在哈囉!!」。熱心網友提出：「我可以熱心幫忙~~女人來預約」。

(中時電子報)