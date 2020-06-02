獅潭鄉長者健康活力動動班學員，分享均衡飲食的上課心得。（巫靜婷攝）

獅潭鄉長者健康活力動動班課程豐富，透過遊戲教導長者衛教及保健知識，內容活潑有趣。（巫靜婷攝）

獅潭鄉長者健康活力動動班課程豐富，透過遊戲教導長者衛教及保健知識，內容活潑有趣。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉衛生所為了提升高齡長者的健康識能，今年3月17日起在百壽村「百壽部落文化健康站」辦理長者健康活力動動班，針對65歲以上長者辦理為期3個月的課程，每周上課1次、每次2小時，強化長者平衡感與肌耐力，降低跌倒發生率，讓部落長者預防失智、聰明飲食、健康樂活。

獅潭鄉衛生所「長者健康活力動動班」為照顧部落長者，今年移師鄉內唯一的原住民部落「百壽村」舉辦，2日舉辦成果展，賽夏族長者展現熱情與活力，跳起健康操一點也不輸年輕人，此外也安排長者檢測肌力，並邀請營養師進行餐飲輔導及營養衛教，百壽文健站周一至周五也會提供健康餐。

獅潭衛生所主任黃美齡指出，針對學員健康及運動分析，8成學員自認健康狀況尚可，但其中有6成患有心血管疾病或高血壓，且長期服用藥物，而大部分長者都沒有運動習慣。動動班課程利用文健站場域，教導長者規律運動，每天走路運動30分鐘以上，可改善健康、訓練肌耐力並預防跌倒。

苗栗縣65歲以上老年人口比率占14.3％，人口老化程度居全國排名第5，而獅潭鄉更為全縣之冠，65歲以上老年人口比率占28.12％。黃美齡表示，動動班課程雖然結訓，但為持續推廣運動，已選出1名班長將與照顧服務員帶領長者每周運動至少120分鐘，並搭配通訊社群網站增加互動及凝聚力。

(中時 )