以演出大導李安《色，戒》一片聞名國際的女星湯唯，2014年嫁給韓國導演金泰勇，育有一女，而升格人妻與人母的她，維持對私生活保持簡單低調的作風，鮮少在社群平台公開生活樣貌，而適逢61大陸兒童節，湯唯罕見公開女兒的近照，4歲娃的模樣曝光，被讚像媽媽一樣美。

在 Instagram 查看這則貼文

六一快乐！

Memory Box（@tangwei_mbox）分享的貼文 於 張貼

女神湯唯相當保護隱私，雖然有社群帳號，但少見家人身影，連自己都多是有工作或活動時，簡單側拍以玆紀念，昨適逢61兒童節，她更新了IG，粉絲驚喜發現主角是湯唯的女兒，只見媽媽陪著她玩了積木、給狗玩偶穿公主裝，還在指甲上貼了貼紙，陪孩子玩得開心。

而最吸睛，是一張女兒側面入鏡的全身照，只見4歲的女娃兒一身輕便褲裝，紮個高馬尾，正在花圃邊上看著小白花，雖僅是側臉入鏡，但已是自她出生起，最高面積的一次臉蛋露出，看得出她五官端正優雅，很有氣質，被讚遺傳媽媽的好基因，是個小美女。

「隋棠小褲幾乎沒布洩W美尻」中時電子報娛樂給您超清涼新聞
「方文琳同框女兒齊曬細長腿」中時電子報娛樂給您最火辣新聞
宥勝狠話逼問「死在孩子面前」 蕾媽崩潰大哭答應心臟動刀
黃安驚吐黑人、黃種人外星移入成起源 混血成「X國人」網聽傻…

(中時電子報)

#湯唯 #韓國 #導演 #金泰勇 #混血女兒 #4歲愛女 #側臉照 #近況 #隱私 #色戒