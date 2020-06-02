以演出大導李安《色，戒》一片聞名國際的女星湯唯，2014年嫁給韓國導演金泰勇，育有一女，而升格人妻與人母的她，維持對私生活保持簡單低調的作風，鮮少在社群平台公開生活樣貌，而適逢61大陸兒童節，湯唯罕見公開女兒的近照，4歲娃的模樣曝光，被讚像媽媽一樣美。

在 Instagram 查看這則貼文 六一快乐！ Memory Box（@tangwei_mbox）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 31 日 下午 8:30 張貼

女神湯唯相當保護隱私，雖然有社群帳號，但少見家人身影，連自己都多是有工作或活動時，簡單側拍以玆紀念，昨適逢61兒童節，她更新了IG，粉絲驚喜發現主角是湯唯的女兒，只見媽媽陪著她玩了積木、給狗玩偶穿公主裝，還在指甲上貼了貼紙，陪孩子玩得開心。

而最吸睛，是一張女兒側面入鏡的全身照，只見4歲的女娃兒一身輕便褲裝，紮個高馬尾，正在花圃邊上看著小白花，雖僅是側臉入鏡，但已是自她出生起，最高面積的一次臉蛋露出，看得出她五官端正優雅，很有氣質，被讚遺傳媽媽的好基因，是個小美女。

(中時電子報)