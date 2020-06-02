防疫概念股退燒，今日成為空頭箭靶，疫苗、檢測族群全面重挫，國光生(4142)、高端疫苗(6547)跌幅都在8%以上；寶齡(1760)、台康生(6589)跌幅在5%以上；醫美族群挾著解封後可望獲消費者重新簇擁，跌幅相對較輕，達爾膚(6523)及佐登-KY(4190)等皆在平盤處整理。

佐登認為疫情持續穩定後，民眾消費行為將開始復甦，搶先在經濟部發放振興券前，佐登妮絲號召17家企業聯手推出振興折扣，範圍橫跨美容、餐飲、戶外用品、糕點、觀光工廠，整個六月用最直接的折價，回饋給消費者，沒有任何條件。

逸達(6576)獲美邀請簡報，盤中股價漲幅約在3.5%左右。逸達接獲美國生物醫學先進研究與開發局CoronaWatch會議邀請，其全新成分新藥FP-025在至今超過2,000個合作申請案中獲選，將於近日向BARDA口頭簡報該藥用以治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的臨床試驗計畫。

逸達說，FP-025是一種高選擇性的MMP-12抑制劑。MMP-12在肺部損傷或發生纖維化反應時，表現量會增加，並加劇病症惡化，諸多臨床前模型中顯示，抑制MMP-12將對肺部的發炎和纖維化具有療效；目前FP-025正在進行以塵蹣誘發氣喘的二期臨床概念性驗證。嚴重的新冠肺炎可能導致肺部纖維化；FP-025預定在新冠肺炎病人中進行試驗。

(時報資訊)