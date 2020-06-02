鋼鐵業上半年受到疫情衝擊，今年下半年終於迎來好消息，中鋼(2002)7月單月盤開高，並指稱「鋼市轉正態勢確立」。外資本周一回補買超台股逾百億元，買超中鋼達11896張，推升股價站回20元，中鋼今早穩升，帶動鋼鐵股指數上漲。

中鋼日前開出7月和第三季內銷盤價，漲跌不同調，開月盤的冷、熱軋及熱浸鍍鋅鋼捲建材及烤漆料止跌，每噸調漲450元，平均漲幅1.87%；但開季盤鋼品轉跌，平均跌幅2.05%；中鋼強調第二季鋼市落底，目前看鋼市轉正態勢確立。中鋼下半年看好鋼構營造、綠能風電、軌道基建等需求增強。上周外資對中鋼反手買超3398張，本周一買超擴大至11896張。

中鋼表示，隨各大經濟體陸續解封，並加速啟動振興經濟措施下，全球經濟活動可望逐漸恢復；台灣鋼市因企業營運環境穩定，政府積極推動多項重大公共建設，民間及國際大廠也持續加碼投資，營建、綠能風電用鋼需求走強，整體市況轉正明確。中鋼看好下半年市況比上半年轉好，公司下半年營運亦可望逐季向上。

中鋼7月主要產品價格已止跌反漲；預期內需用鋼持續穩健，加上各國陸續復工，8、9月起客戶重啟遞延訂單，內、外銷回溫力道同步增強，可望推升第三季業績優於第二季，呈現淡季不淡之表現，第四季並進一步迎接傳統旺季。

中鋼今股價走揚，帶動鋼鐵股持穩小漲，盛餘(2029)、新光鋼(2031)等股價底部墊高。

(時報資訊)