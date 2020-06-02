所羅門(2359)今天股東會通過每股配息0.8元，所羅門今年著重在「能源事業」及「智慧自動化事業」拓展，並持續進行通路佈建，增設歐洲及日本分公司，進而推升公司營運。

所羅門今天舉行股東會，所羅門2019年合併營收為37.37億元，營業毛利為7.67億元，合併毛利率為20.55%，稅後盈餘為3.18億元，年成長12.77%，每股盈餘為1.86元，股東會通過每股配息0.8元。

所羅門第1季合併營收為6.82億元，營業毛利為1.59億元，單季合併毛利率為23.4%，稅後盈餘為1723萬元，每股盈餘為0.1元，累計前4月合併營收為10.65億元，年減18.29%。

所羅門表示，為了不斷升級生產技術與設備、維持產線24小時不間斷運作，今年公司將著重於「能源事業」及「智慧自動化事業」的拓展，其中能源事業的部份，除暨有發電機設備外，更持續開發多元電力品質相關產品，以滿足客戶儲能或穩定用電之需求，同時，掌握未來市場銷售主流會是後市場服務；在智慧自動化的部份，主要仍在於公司自主研發的視覺產品，將持續投入研發資源，以確保視覺產品的領先地位，並逐步擴展市場版圖。

此外，所羅門持續擴張全球代理商家數，包括：歐美、中國大陸、東北亞及新南向市場，2019年已增設美國加州、泰國及中國大陸華南分公司，今年則計畫增設歐洲、日本分公司，以持續擴充服務據點。

(時報資訊)