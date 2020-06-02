◎槓上簡舒培 陳佩琪深夜臉書5連嗆

民進黨台北市議員簡舒培，昨在議會質疑市長柯文哲妻子陳佩琪，拉低市政團隊表現成績，引發2人論戰，簡批不適格當市長夫人，沒有質疑醫師工作，陳甚至在臉書反嗆簡「您這次要發文市長室請市長離婚？」柯文哲2日被問及此事驚回「我怎麼敢離婚。」

◎中火減煤減補助 盧秀燕霸氣全補足

台中市府要求中火減煤4成，也造成中火每年對周遭區里的補助減少，市長盧秀燕2日霸氣表示，「中火今年度補助少多少，市府就補多少！」不能用市民的肺發電，以健康去拿補償經費。

◎中衛口罩今出貨 27家通路曝光

中央宣布解除口罩禁令，口罩廠商中衛在臉書公布最新價格，彩色單色素面款一盒50片售價300元，平均一片6元，販售通路共有27家，今（2日）將出貨給各大通路，引發網友洗版留言「終於等到你」！

◎替兄送便當遭漠視 弟亂捶打爆他頭

去年7月29日發生在台南市仁德區的弟殺兄長案，58歲翁姓男子疑因不滿行動不便的66歲哥哥沒有吃他買的便當，涉嫌在住處持鐵鎚狠敲對方頭部後上樓睡覺，直到隔天哥哥才被發現氣絕多時，一審依殺人罪判刑14年後，台南高分院2日駁回上訴維持原判，此案仍可上訴。

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(中時電子報)