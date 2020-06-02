行政院長蘇貞昌今開記者會說明三倍券政策，為刺激消費，民眾花1千元可換3000元三倍券，不能換現金或存到戶頭，但有網友在PTT上分享邪惡招數，好市多無條件退貨機制，也許就可以成功拿到3000元的現金。

有網友在PTT上發文表示，最新的振興券叫做三倍券，7月15日上路年底有效。領到3000元的三倍券之後，可以去好市多消費，然後再利用賣場的無條件退貨機制，如此一來，就能夠成功將3000元的三倍券洗成3000元的現金。

貼文曝光後，引發網友熱議，「邏輯鬼才」、「這遊戲真正的破解法啊」、「這招屌喔！擠霸婚！」、「台灣人鑽漏洞真猛」、「上有政策下有對策」、「全民換起來，真正1000變3000」、「卡神之後，又見券神」、「筆記起來」。

但也有網友質疑「店家肯定也能想到這點」興許會祭出「買券退券」的大絕招，但也有人反對說，「Costco店家也不用退券啊！跟政府一定能換到現金」、「很難買券退券吧，Costco手上哪來的券啊」。

(中時電子報)