由於市場看好新冠肺炎疫情衝擊減緩，帶動美股反彈，美國上市公司於是捉緊良機，在5月共計銷售逾600億美元（約台幣1.8兆元）的股票，創史上最大單月售股規模。

標普500指數從3月底的低點急彈40％，目前距離2月締造的歷史新高只差10％。

根據Refinitiv資料顯示，先前市場動盪，令企業對於藉由發行新股籌資感到卻步，3月份售股規模僅48億美元，創2018年12月以來單月最低水準。

隨著股市逐漸好轉，4月份企業銷售股票規模即躍升至223億美元，到了5月更暴增至653億美元。

(工商 )