暑假即將到來，台灣高鐵（2633）提供學生族群規劃多樣化專屬優惠，針對大學生暑期返鄉需求，除持續提供原大學生指定車次5折、75折或88折優惠外，另於6月30日至7月6日規劃14班「大學生暑假返鄉5折優惠列車」；此外，暑假期間針對12歲以上國內各級學校在學學生推出「暑期優惠專案」，每週提供385班次適用5折、75折或88折優惠。

此外，暑假期間3人同行購買學生票，如合計總票價滿2,000元，且於訂位時輸入TGo會員帳號，旅行結束後最多可再獲得指定車次65折標準車廂對號座電子優惠券3張，每個會員帳戶每月最高回饋6張。

台灣高鐵表示，各項優惠均依照發車前28日售票規定，逐日開放車票預購。其中，「大學生暑假返鄉5折優惠列車」自6月3日凌晨零時起，逐日開放6月30日起各車次車票預購；而12歲以上在學學生適用之「暑期優惠專案」則自6月4日凌晨零時起，逐日開放7月1日以後之車票預購。

高鐵公司提醒，大學生乘車時務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，12至18歲學生乘車時則請攜帶身分證。

(工商 )