Sony 方面原訂在美國 PDT 時間 6 月 4 日舉辦線上發表會，公布 PlayStation 5(PS5)第一波的遊戲陣容。但因為近日在美國發生的「佛洛伊德案」，Sony 已決定臨時延期發表會，為要讓「更重要的聲音被聽見。」

Sony 透過 PlayStation 官方 Twitter 宣布，原定於線上舉行的 PS 5 發表會，將會延後。Sony 指出，雖然他們了解到有相當多 PlayStation 的玩家與粉絲們，都相當期待 PS5 第一波推出之際將支援的遊戲，但他們認為當前不是一個值得歡慶的時刻，所以決定後退一步「讓更重要的聲音能被聽見」。雖然 Sony 方面沒有明說，但此說法大多被媒體解讀為是為聲援發生在美國明尼蘇達州、非裔男子佛洛伊德遭到警察壓頸致死的事件。

Sony 方面並沒有說明活動將會延期到何時重新舉辦。預料也是與佛洛伊德案在全美以及英國、加拿大各地引發的示威潮，目前也難以預測何時將會落幕有關。

無獨有偶，原本 Google 預定在 6 月 3 日透過線上形式發表 Android 11 beta，以及同步釋出 Android 11 beta 供一般使用者適用的計畫，也因佛洛伊德一案而因此延後(確切發表日期 Google 並未公布)。除此之外，Airbnb CEO Brian Chesky 原定透過影片發表對於旅遊市場未來願景的活動、還有 EA (美商藝電)預定在本周一發表《Madden NFL 21》遊戲的計畫也都已經延期，原因很可能都與佛洛伊德案的近期發展有關。

(科技)