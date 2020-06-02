觸電黑眉錦蛇已是焦黑。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

台鐵東部幹線光復-瑞穗區間今清晨5點18分發生跳電，直到上午9點39分才恢復通電。台鐵工程人員原以為因鳥巢築在桁架上所致，移除後仍是故障，沿線檢視驚見一尾保育類黑眉錦蛇爬上桁架觸電死亡，查看整條已焦黑的蛇，肚子裡還有一隻小斑鳩幼鳥，研判這尾蛇上電桿吃鳥導致觸電而亡，也因此讓鐵路跳電。

台鐵運務段表示，斷電事故發生後，從花蓮、玉里各派一輛柴電機車頭，負責牽引光復-瑞穗間上下行班車，共有8列次、760人受到影響，誤點571分，平均每一列車誤點30分，誤點最長的是401次普悠瑪，誤點超過70分。誤點45分以上均可到各車站辦理全額退票。

清晨斷電事件發生在光復-瑞穗區間，初步調查發現瑞穗鄉富源站3、4號開關的電桿可能有問題，但檢查並沒有發現異狀，可是通電仍失敗，上午7點38分在4號開關電桿上，發現有鳥巢，經清除鳥巢後，8點20分通電，還是失敗。

台鐵派出電力維修車巡察路線，在富源附近的53-41號電桿上桁架發現有蛇，整條已被高壓電到焦黑！移除蛇屍後，終於在9點39分恢復通電。研判蛇疑似是爬上電車線桿吃小鳥，才會引起斷電，但也因此身亡。現場檢視，蛇種是保育類的黑眉錦蛇。

(中時 )