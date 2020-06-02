全力搶攻疫後消費商機，王品集團旗下麻辣鍋品牌青花驕出招推夏季新菜，在原有的人氣商品「牛三拼盛宴」的基礎上升級，新增一款以美國極上和牛為主的｢仙氣頂級牛三拼盛宴｣，滿足消費者味蕾的需求，力拚炎炎夏日人氣不墜。

另青花椒啤酒今年(2020年)拿下柏林國際啤酒大賽 BIBC 金牌，為慶賀新菜與奪冠雙喜，推出｢霸氣升級迎盛夏｣活動，完成指定挑戰遊戲，即可享仙氣頂級牛三拼盛宴、鹿兒島頂級A5黑毛和牛、世界冠軍啤酒等升級不加價的優惠，今夏體驗頂級饗宴就在青花驕。

青花驕上市不過兩年時間，店內人氣商品「牛三拼盛宴」早已賣超過十萬份成為鎮店之寶。今夏為了滿足顧客體驗再升級，推出一款加入和牛等級的新菜-｢仙氣頂級牛三拼盛宴｣，一大盤總重達一臺斤、肉量十足，內含美國極上和牛霜降、美國安格斯低脂牛、美國雪花牛，適合4-5人聚餐享用，這次選用的美國極上和牛，擁有美國安格斯牛與日本和牛的優點，在北美洲天然環境下經20個月的穀物飼養，肉質柔嫩多汁，油花均勻甜美，堪稱萬中選一的老饕級美味享受。讓消費者在份量、口感、視覺上皆霸氣升級、一次滿足。

繼2019英國國際啤酒挑戰賽與柏林國際啤酒大賽雙銀賞後，青花椒啤酒今年奪下柏林國際啤酒大賽 BIBC 金牌，青花椒啤酒的完美來自於使用有辣中魁首之稱的：新鮮九葉青花椒、以及提供香氣的酒花代表Mosaic啤酒花，新鮮花椒麻味純正，Mosaic啤酒花則帶有濃郁新鮮果味，是款融合東、西方香料的驚豔香氣。青花椒啤酒能得到英國IBC與柏林BIBC肯定，主要是靠著香氣與麻感，擄獲啤酒大國評審的味蕾。過往這些啤酒大國對於新創風味的接受度略差，但這次青花椒啤酒仍抱回冠軍獎座，顯見這支作品的高完成度也令評審折服。

青花驕也推出｢霸氣升級迎盛夏｣活動，完成指定升級挑戰遊戲，可獲得霸氣升級券乙張，憑券消費打卡上傳並＃霸氣升級迎盛夏，即可享頂級和牛、世界冠軍啤酒免費升級三選一：(1)點「牛三拼盛宴」(原價$768)免費升級「仙氣頂級牛三拼盛宴」(原價$1,088)、(2)點「鹿兒島頂級A5黑毛和牛(特選)」(原價$1,288)免費升級「鹿兒島頂級A5黑毛和牛(優賞)」(原價$1,488)、(3)點「麻辣開胃小品」(原價$198)免費升級「麻辣開胃搭檔組合」(麻辣開胃小品＋青花椒啤酒) (原價$396)，讓消費者們用小資價格就能暢享和牛美味。

(中時 )