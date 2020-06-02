受新冠肺炎疫情影響，線上學習成防疫新顯學！繼累積銷量逾萬台的最萌陪伴型AI機器人「凱比同學」，研發團隊女媧創造推出功能更強、內容更豐富的第二代「Kebbi Air」，即日起於亞太電信門市正式開賣。

「Kebbi Air」外型小巧，搭配靈活肢體及螢幕，展現細膩表情和動作，帶給孩童最有溫度的陪伴體驗，此外，呼應教育部108新課綱，納入語文和程式編輯教育，專為台灣市場量身打造學習內容。亞太電信作為電信通路獨家銷售夥伴，大力相挺祭出超值資費方案，月付996元，0元就能帶回家。

據國外市調機構預測指出，2025年全球線上教育市場規模將上看3250億美金，約新台幣9.75兆元，而新冠肺炎爆發後，加速推升線上學習市場大爆發。

亞太電信表示，科技的進步打破時空限制，肺炎疫情爆發後，更加速扭轉人類互動方式，帶動線上學習等零接觸雲端服務需求暴增。防疫期間家長們為減少小孩上安親班、補習班頻率，居家學習成為最迫切需求，集結學習、娛樂於一身「Kebbi Air」成為新寵，小至3歲、大至12歲國中生都適用，去年9月於募資平台和女媧創造官網推出後，短短半年累積銷售逾6000台。

(中時 )