除了李育維(中)，同班同學劉秉威(左)這次統測也拿下625分的高分，家具設計科的李友翔(右)同學則是拿下604.5的優異成績，創下崇實高工家具設計科的新紀錄。(吳建輝攝)

崇實高工校長吳貽誠說，三位同學今年都為自己拿下優異的成績單，除了同學自身的努力與堅毅的求學態度，都再再顯示學校優質的環境、師資，與健全的學習制度。(吳建輝攝)

今年四技二專統一入學測驗成績出爐，彰化縣員林市崇實高工資訊科李育維同學，以663分拿下電機與電子群資電類全國榜首，除了國文其餘科目皆拿下滿級分，李育維說成績出來自己也嚇了一跳，比預估的高出一些，未來會再接再厲，朝著自己的目標前進。

同學眼中的學霸李育維，國中會考就以5A成績進入崇實，李育維說，本身對資訊電腦方面相當有興趣，且想說就近就讀，其實他已經參加繁星，錄取國立台灣科技大學電子工程系，但為了測試自己的能力一樣報考統測，原本預估落在640分左右，沒想到成了榜首。

除了李育維，同班同學劉秉威這次統測也拿下625分的高分，熱愛打電動的他說，他不會為了唸書放棄自己的嗜好，每天會利用2至3小時打電動、看電影及閱讀課外讀物，且他為了不讓電影字幕及遊戲中的英文影響其體驗而苦讀英文，今年參加多益考試拿還下730分的高分。

而家具設計科的李友翔同學也拿下604.5的優異成績，同時也創下崇實高工家具設計科的新紀錄，他說自己敗在專二，但這一年利用周末不斷練習，但模擬考分數也都落在550分左右，沒想到上戰場後竟然突破6百分，整個高興到說不出話來。

崇實高工校長吳貽誠說，三位同學今年都為自己拿下優異的成績單，除了同學自身的努力與堅毅的求學態度，都再再顯示學校優質的環境、師資，與健全的學習制度，才能有今天的豐碩戰果，不僅為學弟妹樹立良好的楷模，也讓學校大考英雄榜，推向新的高峰。

(中時 )