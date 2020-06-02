對於非洲裔美國人佛洛伊德遭到警方壓制在地導致窒息而死事件，一周來全美陷入動盪不安的情緒，高球天王「老虎」伍茲發出聲明，對於佛洛伊德的死感到悲傷，認為警察越過了那條不可超越的界線。

伍茲表示，「我很同情佛洛伊德，對於他的死亡深感悲痛，對於法律，我始終抱持著敬畏的心，警察一直被訓練何時何地才能使用武力，造成這次悲劇的原因就是警方超越了那條隱形界線。」

伍茲說，「1992年洛杉磯暴動事件讓我知道透過教育才能有進步的動力，我們的任何行為不應該影響到別人的生活，我希望經過有建設性、誠實溝通來建立一個更安全、更和諧的社會。

伍茲所說的1992年洛杉磯暴動事件就是白人警察從背後射殺非裔美國人羅德尼，引發超過上萬美國人在洛杉磯抗議，但不少人假借名義來縱火、搶劫，美國法院後來統計這起事件造成超過10億美元的損失。

美巡賽預定下周恢復比賽，首場賽事就是嘉信挑戰賽，伍茲目前還沒有規劃復賽時間表，外界初估伍茲的第一場比賽會是在7月分。

(中時 )