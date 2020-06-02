台電預計重啟中火2、3號機組，中市議員林孟令2日要求台電開說明會，台電發電處長李崇賓表示，已投入948億，針對防空汙設備改善，1至 4號機已於109年完成空汙改善。（黃國峰攝）

台電預計重啟中火2、3號機組，中市議員林孟令（左）2日要求台電開說明會，表示地方百姓應有知的權利，若台電貿然重啟機組，一定會率民眾前往台電抗議。（黃國峰攝）

台電預計根據用電量，重啟中火2、3號機組，對此台中市議員林孟令2日要求台電在龍井福順宮開說明會，會中地方里長群情激憤，指出空氣已稍有改善，地方上不再常看到辦喪事法會，要命不要錢，堅決反對台電重啟舊的機組。台電則表示，已投入948億，針對防空汙設備改善，1至4號機其實已是新機。

台中市政府已將中火2、3號機撤照並停機，但行政院環保署卻指出地方自治條例與中央牴觸，所以撤消中市府對台電所有的處分，台電發電處長李崇賓表示，夏季用電尖峰來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，實際上台中用電量已經超越中火發電量，已不是中電北送，而是大家在幫忙台中。

李崇賓接著表示，台電已投入948億，針對防空汙設備改善，1至 4號機已於109年完成空汙改善，採取的設備與日本並駕齊驅，改善後之濃度已低於中市研擬中的第三次加嚴標準草案，另台電在今年的股東常會，就已將第2、3號機組，納入可提供發電的範圍，這2部機組將會視用電情況加入，以確保全國電力穩定供應。

台中市龍井區里長聯誼會長、龍井區龍津里長張坤雄說，空污確實有稍微改善，既然已做到這裡了，就不能停下來，堅決反對2、3機組重啟，雖然會影響地方回饋金，但「要顧性命、不要顧錢」若是新的燃氣機組啟用，就不會有意見。

台中市議員林孟令說，地方百姓應有知的權利，政府法令執行不一，與事業單位的失責，不能讓地方百姓成為犧牲陪葬者，若台電貿然重啟機組，一定會率民眾前往台電抗議。議員羅廷瑋還率民眾在場外抗議，表示市議會已向行政院提起訴願，結果都還沒出來，就要啟動，不要把我們當塑膠。

(中時 )