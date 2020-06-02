大陸全國人大表決通過「港版國安法」引來全球熱議，美國甚至揚言香港已是「一國一制」，將取消香港特殊地位。對此香港特首林鄭月娥2日上午表示，過去數日外國政府政客有很多失實言論、無理指控，港府已多次澄清，以正視聽。

香港經濟日報報導，林鄭月娥指，外國制裁等行動是損人不利己，過去十多年香港是美國賺取貿易順差的最大經濟體；香港亦單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港又為1,300家在港的美國公司，提供與CEPA（大陸與香港建立更緊密經貿關係安排）同等的進入大陸優惠政策。林鄭月娥表示，美國投資和金融公司佔香港證券市場交易量達到五分之一，也反映美國在香港的利益。希望外國政府處理與香港的雙邊關係時，要互相尊重。

林鄭月娥指，部分外國政府的高調反應是「雙重標準」，對自己的國家安全十分重視，但對香港的情況卻戴上有色眼鏡。因此她呼籲，其他政府處理與香港雙邊關係時，應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些制裁行為，只會令各地經濟、市民生活雪上加霜。

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