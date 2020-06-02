台北市長柯文哲妻子陳佩琪「逆時中」事件延燒，與台北市議員簡舒培互槓，昨（1日）晚陳佩琪連續PO文狂嗆簡舒培，更到議長陳錦祥臉書留言，指控議員公然羞辱市民，「請問議長我有何管道伸張自己權力？」

簡舒培在市政會議上質疑陳佩琪的發言拉低市政團隊表現，陳佩琪在臉書回嗆，「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」怒寫道「對不起，我搞錯了」，若簡舒培非針對自己以醫生身分在臉書發文，而是認為自己不適格當市長夫人，那要請市長離婚，還是不離婚就罷免他？

此外，陳佩琪也到陳錦祥留言表達嚴正抗議，「我的臉書若書寫若有錯誤或市民有冒犯市府之處， 請議員或議長上法院告我或請聯醫開除我即可，倘無錯誤，議員在議會殿堂上公然羞辱市民， 請問議長我有何管道伸張自己權力？」

網友留言，「陳醫師加油」、「沒看過這麼愛說實話都市長夫人」、「議長心想：干我屁事」、「何時議會殿堂變成了作秀舞台。何時議會殿堂變成了箝制人民言論自由的幫手」、「謝謝您的發聲，市長夫人」。

台北市長柯文哲夫人、台大醫師陳佩琪，到議長陳錦祥臉書留言。（圖／摘自臉書）

(中時電子報)