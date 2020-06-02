國立交通大學學生會1日公布「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」活動，本周四、五針對設籍高雄的學生可搭專車或補助車票，由於時機敏感正逢罷韓前夕，引發討論。不過法律系教授表示，這恐怕難以構成賄選對價關係。

交大學生會推出的「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，限制設籍高雄的學生才能參加，若搭專車必須出示學生證以及身分證，時間是本周四、五下午三點半，發車後直達高雄車站，2日報名截止。若不搭專車者，可持學生證、身分證和購票證明領300元補助，名額50人，本周三晚上九點半發錢。

由於學生專車和補助太具針對性，是否構成賄選對價關係？對此成功大學法律系教授蔡志方表示，「主客觀上都難以論究」，某個程度上可以合理懷疑，但也很難指出有對價關係，因為交大學生會用的名義是「返鄉陪媽媽」，如果有學生真的只是要回去陪媽媽，也不能說甚麼。不具名的律師則表示，其實每逢選舉都有返鄉專車，但除非提供專車者明說「票投某某某才給你搭免錢」才有對價關係；這次學生用此名義，頂多是觀感不佳，並未違法。

(旺報 )