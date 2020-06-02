「幼獅文化」未經攝影家徐聖淵同意，引用其《哭泣女孩故事攝影集》照片編撰教科書光碟，總編輯劉淑華因而挨告侵權，並遭起訴。台北地院審理期間，劉女認罪並與徐男達成和解，法官遂依違反著作權法判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年。

劉女被控於2018年6、7月日，未經徐男同意或授權，擅自引用一張哭泣女孩照片，加上「杜絕復仇式色情篇」、「不輕易自拍或外流、尊重自己身體隱私權」、「別人裸照外流，我該怎麼做」等文字後，製成《全民國防教育》教科書內附光碟片，散布於數百間學校。

徐男發現後提起民、刑事告訴。刑事部分，檢方偵查期間劉女否認侵權，辯稱傳供教學用的輔助用品，符合《著作權法》第47條規定，以及第65條第2項合理使用。

檢察官認為，整張照片使用在投影片上，比例甚重，且加註文字與徐男的創作意涵不相關，足以影響該著作在市場上的價值，難成立合理使用，仍將劉女起訴。

法院審理期間，劉女改口認罪，並與徐男達成和解，並已履行和解條件，法官認有悔意，態度尚佳，因此予以緩刑。

民事部分徐男求償30萬元，北院民庭法官卻有不同見解，認為符合教育目的，照片也只佔整片光碟中的1頁，非主要內容，比例低微，判劉女免賠。徐男提起上訴，後因雙方和解，徐男已經撤告。

(中時 )