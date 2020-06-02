行政院長蘇貞昌今（2）日上午親自召開「振興券方案記者會」，宣布將推出「振興三倍券」，每人支付1千元可換得3千元「三倍券」，採「3+1自由選」方式購買，目標達成「3好1溫暖」目標，7月15日起領取、可使用至年底，預計可創造1千億元效益。

對於振興券的購買及領取方式，行政院政委唐鳳及經濟部長沈榮津說明，可採「3+1自由選」方式。紙本三倍券循口罩實名制3.0模式，7月1日起可持健保卡，在全台逾1.1萬家四大超商門市或網站預購，7月15日起可至全台1300多家郵局直接購買。

數位三倍券方面則採行「消費滿3千回饋2千」模式，信用卡、行動支付、電子票證自7月1日起開始綁定，7月15日起累積消費滿3千元即回饋2千元。其中，信用卡將於隔月帳單直接扣抵應繳卡費、行動支付則直接轉入APP帳戶。

至於悠遊卡、一卡通等電子票證，可至超商靠卡回存取得回饋，唐鳳透露目前正研發技術，讓民眾未來可直接在ATM提取回饋。經濟部預期，配合暑假國旅觀光商機，三倍券將帶動700億元實質消費，加上平台與店家加碼，合計可創造1千億元效益。

蘇貞昌表示，政府已發放700億元現金，協助380萬名民眾、3萬多家廠商免於倒閉、34萬名員工免於失業，並核准超過7600億元貸款，幫助70多萬個人或企業度過難關，同時也協助減輕超過500萬個人、家庭、業者減輕水電租稅等負擔，合計紓困達1千萬人。

蘇貞昌指出，隨著預計6月7日改採「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，解封鬆綁國內防疫規範措施，政府將推出「振興三倍券」協助振興產業及消費，並設定好用、好領、好刺激、最溫暖等「3好1溫暖」目標。

蘇貞昌表示，「好領」是2300萬國民及15萬有居留權的配偶都可以領，「好用」是什麼都可以用，但不能用於繳稅、罰款、規費、國民年金、信用卡費及電商購物、買菸品、保單、股票、禮券與儲值，「好刺激」則是三倍券尚未推出，已有民間業者紛紛決定加碼。

至於「最溫暖」則是針對120萬戶中低收入弱勢族群，將直接匯入帳戶1000元現金，用以兌換三倍券。為結合暑假刺激經濟，「三倍券」自7月15日起可在實體店面及攤販使用，期限至年底為止，預計發放成本需約9億元，約為上次馬政府發放消費券的一半。

(時報資訊)