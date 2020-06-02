愛普(6531)第二季營運回穩，且隨著新冠肺炎疫情舒緩，消費性電子市場出現回溫力道，愛普的類靜態隨機存取記憶體(PSRAM)已搶進真無線藍牙耳機(TWS)、智慧型手機等新應用市場，轉型成效已經在今年陸續浮現，營運下半年有機會更勝上半年，今股價自開盤即鎖住漲停，衝上249元，再登天價。

第二季隨記憶體市場需求回穩，加上未來第三季在新冠肺炎疫情舒緩下，消費市場回溫，愛普的類靜態隨機存取記憶體(PSRAM)搶進TWS及智慧型手機等新應用市場，矽智財(IP)及DRAM事業則與晶圓代工龍頭在3D封裝應用上進行深度合作，故愛普第二季營運可望相較第一季成長，且下半年營運將優於上半年，法人也看好愛普全年獲利有機會出現明顯成長。

愛普第一季合併營收9.36億元、季減9%，但相較去年同期相較大幅成長40%，毛利率為19.6%、季成長3.4個百分點，單季稅後淨利0.36億元，季成長30%，去年同期為虧損4.68億元，每股獲利0.49元。

(時報資訊)