永大(1507)今天推出合全台首座複合式全方位＋0防疫電梯，總經理蔡尚育指出，由於疫情關係，防疫電梯在大陸需求「可說是好到不行」。

另外，防疫成功的台灣，第一波防疫電梯已經切入醫院及新梯市場，而維修保養也是將來推廣的市場，看好防疫電梯未來在整個電梯市場市占率可達30％。

蔡尚育表示，永大長期投入智能化電梯發展，所以在短期間就可推出防疫電梯，在測試期間，就已經有建商、醫院詢問需求，雖然今天正式推出上市，實際上已經有建商及國內幾家大型醫院簽下採購合約及洽談中。

永大也針對住宅、學校、高科技廠商不同環境有不同解決套餐，相較於一般電梯售價僅增加5～10％。另外，永大目前有6萬台維修保養電梯，只要客戶有需求，就可以隨時推廣、加裝升級，電梯內增加觸控、殺菌功能只需要10萬元左右，台灣防疫電梯估計有50億元市場規模，占電梯市占率3成。

蔡尚育希望透過非接觸商機，主導防疫電梯市場，成為防疫電梯解決廠商，讓銷售範圍區域不只兩岸，更擴大到東南亞、尤其防疫相對成功的越南等地。

蔡尚育認為，因為疫情因素，大陸需求相當大，防疫電梯主要切入新宅新梯市場。此外，目前永大在大陸的新梯銷售第2季確定回穩，每月出貨量都在1200台以上水準，預估第3季V型反轉，維持年初訂定的銷售目標，利潤因為出貨台數增加及費用控制提升，大陸今年可以達到損平階段。

(時報資訊)